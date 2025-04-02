Скончалась звезда «Семейки Аддамс» Патти Мэлони

Ушла из жизни американская актриса-лилипут Патти Мэлони, получившая известность благодаря роли в фильме «Семейка Аддамс». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По словам брата артистки, она перенесла несколько инсультов и скончалась 31 марта в хосписе в штате Флорида. На момент смерти ей было 89 лет.

Рост Патти Мэлони был около 120 сантиметров. В «Семейке Аддамс» 1991 года она исполнила роль жены кузена Слоша — одного из родственников эксцентричной семьи. Ее можно заметить в сцене, где Гомес и Фестер исполняют танец «Мамушка».

Вдобавок Мэлони сыграла в фильме «Звездные войны: Праздничный спецвыпуск», представ в образе Чубакки. Ее костюм для этой роли был выполнен из человеческих волос.

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