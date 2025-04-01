Не выходя из комы, умерла 41-летняя модель и актриса Инас Аль-Наджжар

Ушла из жизни тунисская актриса, модель и телеведущая Инас Аль-Наджжар. Об этом пишет Al Jazeera.

По данным источника, артистка скончалась на 42-м году жизни. Причиной смерти знаменитости стал сепсис, вызванный разрывом желчного пузыря. Она умерла в реанимации частной больницы на аппарате ИВЛ, не выходя из комы.

Инас Аль-Наджжар появилась на свет в 1983 году. Ее кинодебют состоялся в 1998-м. Фильмография покойной насчитывает свыше сорока проектов: «Герой из Верхнего Египта», «Возвращение», «Дети улиц», «Братья-враги» и другие.

Ранее мы писали, что кантри-певец Дик Дэмрон умер в 91 год после празднования дня рождения. За свою 60-летнюю карьеру музыкант записал более 25 альбомов, получил множество наград в области кантри-музыки и был включен в Международный зал славы кантри-музыки в Техасе.

Также сообщалось, что в возрасте 78 лет умерла актриса из сериала «Коломбо» Сиан Барбара Аллен.