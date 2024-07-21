На его счету десятки проектов: умер актер из «Золотого теленка» Янош Чаньи

Актер Янош Чаньи ушел из жизни. Ему было 92 года. О кончине знаменитости сообщили представители Венгерской государственной оперы, передает «Российская газета» со ссылкой на источник. Что стало причиной смерти тенора, пока не известно.

Чаньи был одним из самых известных оперных артистов в своей стране. Кроме того, он пользовался популярностью в качестве актера кино и сериалов. Янош снимался с 60-х годов прошлого века.

На счету артиста десятки проектов. Его знали и любили советские зрители. Также его связывает с Россией тот факт, что он снялся в венгерском телесериале по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок» с Иваном Дорвашем в роли великого комбинатора.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Поросль» Виталия Каракорского. Ему было 66 лет.