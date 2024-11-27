Скончалась французская кинозвезда Жани Гостальди

Ушла из жизни французская актриса кино, театра и телевидения Жани Гостальди. Об этом сообщает La Monde.

Артистка скончалась 24 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рак.

Гостальди играла в кино с 1973 года, ее последний фильм вышел на экраны в 2007-м - драма «Андалусия».

Актриса прославилась благодаря номинированной на Каннском МКФ комедии «Торжественное причастие», комедийному хоррору «Мертвая хватка» и биографической драме «Эдит и Марсель».

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