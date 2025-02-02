Актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль скончалась в 81 год от рака желудка

Умерла актриса Ли Джу-щиль, сыгравшая во втором сезоне сериала «Игра в кальмара». Ей был 81 год.

По данным Yonhap News Agency, причиной смерти актрисы стал рак желудка. Болезнь у нее диагностировали три месяца назад. Похороны Ли Джу-щиль пройдут 5 февраля.

Карьера актрисы началась в середине 1960-х. Сначала она играла в театре, появившись во многих известных постановках Южной Кореи. За свою карьеру Ли Джу-щиль снялась в 60 фильмах и сериалах. В числе ее работ роли в картинах: «Поезд в Пусан», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов», «День славы» и многие другие.

Молодым зрителям Ли Джу-щиль запомнилась по роли матери офицера из второго сезона сериала «Игра в кальмара».

В 1990-х у актрисы выявили рак молочной железы, но ей удалось победить заболевание и активно сниматься, несмотря на недуг.

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