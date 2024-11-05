Скончался актер из «Форсажа» и «Магазинчика ужасов» Джонатан Хейз. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

95-летний артист умер 2 ноября у себя дома в Лос-Анджелесе. Причина смерти не раскрывается.

Джонатан Хейз появился на свет 1 апреля 1929 года в Питтсбурге. В 1953 году его заметил «охотник за талантами», в то время актер работал заправщиком на АЗС. Хейз стал играть в кино, и в период с 1954 по 1960 год принял участие в съемках 23 фильмов и 8 эпизодов 8 сериалов. Позднее в его карьере наступил перерыв, позже он продолжил сниматься, но уже в малоизвестных картинах.

Дебютом Хейза стала роль в киноленте «Монстр со дна океана», в которой он сыграл Джо. Также Хейз сыграл в фильмах «Форсаж» («Быстрые и яростные», 1954), «К востоку от рая», «Женщина из племени апачей» и других.

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