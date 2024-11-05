В Северной Осетии умерла солистка Мариинского театра Мария Ринчинова

4 ноября скончалась солистка Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания. О ее смерти сообщает сайт культурного учреждения.

Обстоятельства и причины ее смерти не уточняются.

Мария Ринчинова родом из Бурятии. Она окончила Музыкальный колледж им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ и РАМ Гнесиных. Затем работала солисткой в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

В 2023 году она стала солисткой труппы филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия-Алания. Ее дебютной работой стала роль Няни в опере П. Чайковского «Евгений Онегин». На сцене Мария также появлялась в образе Бабушки в «Снежной Королеве» и Риты Осяниной в «А зори здесь тихие» по мотивам военной повести Бориса Васильева.

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — сообщается на сайте учреждения.

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