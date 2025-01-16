После борьбы с раком умер призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков. Об этом сообщает Telegram-канал РБК Спорт.

На 59-м году жизни умер пловец Дмитрий Волков, который боролся с раком. Смерть спортсмена подтвердила его сестра Елена Вайцеховская.

Известно, что отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортовском районе Москвы.

Напомним, Волков выиграл две бронзы на Олимпиаде 1988 года в Сеуле. Также он завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в 1992-м. На его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы.

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