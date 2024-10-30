Скончался актер из «Чисто английского убийства» Денис Грэм

Ушел из жизни британский валлийский актер Денис Грэм. Некролог опубликован на сайте Actors and Writers.

Артист скончался на 99-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Грэм появился на свет в 1926-м в Уэльсе. Образование получил в Оксфорде. Будущий артист в Королевской академии драматического искусства. Свою карьеру на сцене и в кино начал в 1950-х.

Фильмография Грэма насчитывает порядка 60 проектов: «Чисто английское убийство», «Разрушители плотин», «Час тайны», «Дюнкерк» 1958-го, «Странствующий рыцарь», «Улица коронации» и другие.

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