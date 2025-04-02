Сердце остановилось на беговой дорожке: внезапно умер звезда Netflix Витторио Пирбазари

Умер 44-летний актер иранского происхождения сериала кинокомпании Netflix «Берлинские легавые», фитнес-блогер Витторио Пирбазари. Его сердце остановилось во время тренировки спортзале.

О кончине Пирбазари сообщил товарищ артиста и его друг Саид Ибрагим. Он отметил, что Витторио занимался на беговой дорожке в спортивном зале. Внезапно у него остановилось сердце. Все произошло буквально в одно мгновение.

Витторио был крепким парнем и немецким культуристом. Артист отличался высоким ростом и крупным телосложением, что не соответствовало его характеру.

«Но я могу сказать: у Вито было доброе сердце, как у десятилетнего ребенка», — пояснил Саид Ибрагим.

У Пирбазари были проблемы со здоровьем. Артист порвал мышцу на тренировке, и в январе 2025 года ему сделали операцию. Затем Витторио попал в ДТП, где сломал позвоночник и перенес операцию на обе ноги. На протяжении 12 недель Пирбазари восстанавливался, а 23 марта вернулся к тренировкам.

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