Скончалась звезда фильмов «Деловые девушки» и «Вспоминай меня» Делия Расон

Ушла из жизни актриса-ветеран филиппинского кинематографа Делия Расон. Об этом пишет Manila Bulletin.

Артистка скончалась на 94-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Люси Мэй Рейес (настоящее имя актрисы) появилась на свет в семье с немецко-испанскими корнями. Принимала участие в съемках кино с конца 1940-х и до 2010-го - с большим перерывом в 1950-1980 гг.

Фильмография покойной насчитывает около 80 восьмидесяти кинолент и сериалов: «Деловые девушки», «1 2 3», «Родриго де Вилья», «Вспоминай меня».

Ранее мы писали, что актриса из «Братства волка» Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака. За свою карьеру артистка сыграла в более 70 фильмах и сериалах.

Также сообщалось, что в возрасте 52 лет скончался основатель и экс-фронтмен Black Diamond Heavies Марк Холдер.