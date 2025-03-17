Предчувствовала скорую смерть: скончалась обладательница «Золотой пальмовой ветви» Эмили Декенн

Бельгийская актриса Эмили Декенн ушла из жизни в возрасте 43 лет от редкой формы рака. О смерти знаменитости сообщил ее агент Даниэль Гейн.

Страшный диагноз, рак надпочечников, Эмили поставили в октябре 2023 года. Весной прошлого года актриса сообщила, что ей лучше. Она планировала вернуться в кино, но спустя несколько месяцев болезнь рецидивировала...

В начале декабря в одном из интервью звезда говорила, что ей стало гораздо хуже. Эмили понимала: жить осталось недолго.

«Я знаю, что не проживу так долго, как планировала», — с горечью констатировала она.

Обладательница «Золотой пальмовой ветви» умерла 16 марта неподалеку от Парижа — менее чем через два года после постановки диагноза.

Эмили Декенн родилась в городке Белёй бельгийской провинции Эно 29 августа 1981 года. В 17 лет она снялась в фильме «Розетта», который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Затем ей пять раз присвоили высшую кинонаграду Франции — премию «Сезар».

За свою карьеру актриса сыграла в более 70 фильмах и сериалах. В 2001 году она исполнила одну из главных ролей в историческом боевике «Братство волка».

У Эмили Декенн осталась 22-летняя дочь Мия. Она была замужем за комиком Мишелем Ферраччи.

Ранее итальянский актер Пьетро Дженуарди умер из-за лейкемии в больнице. Ему было 62 года.