В США умер в 52 года основатель и экс-фронтмен Black Diamond Heavies Марк Холдер

В США, штат Мичиган умер основатель и экс-фронтмен Black Diamond Heavies Марк Холдер. Ему было 52 года. Музыкант обладал внушительными размерами и был известен в США также под псевдонимом Porkchop (англ. свиная отбивная -прим. ред.)

Причина смерти Холдера не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 14 марта.

«Его здоровье резко ухудшилось за последние пару месяцев», — сообщил друг и бывший участник группы Black Diamond Heavies Джон Уэсли Майерс.

Музыкант никогда не скрывал, что долгие годы боролся с зависимостью, психическим заболеванием и диабетом. В 2017 году он рассказал, что провел около года в лесу в Северной Калифорнии. Жил в автофургоне без электричества и водопровода, «чувствуя себя слишком параноидально, чтобы общаться с кем-либо». Известно, что незадолго до смерти Марк пережил потерю отца и брата, сообщает Times Free Press.

В 2004 году Марк Холдер основал группу Black Diamond Heavies, которую покинул в 2006 году. Причиной своего решения он назвал усталость от постоянных гастролей. Он продолжил сольную карьеру. В конце 2016 года Холдер выпустил свой дебютный студийный альбом Let It Slide. Прославленный своим «мощным блюзовым звучанием», он привел к заключению контракта с независимым лейблом Alive Naturalsound Records.

Холдер был особенно известен своим мастерством игры на резонаторной гитаре без медиатора, а также своим талантом играть на губной гармошке и писать песни.

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