Скончалась звезда фильма «Алпамыс идет в школу» Дарига Тлендиева

Ушла из жизни звезда фильма «Алпамыс идет в школу» Дарига Тлендиева. Об этом пишет портал NUR со ссылкой на национальный оркестр имени Курмангазы.

Артистка скончалась накануне в возрасте 78 лет. Причина смерти не раскрывается.

Дарига Тлендиева появилась на свет в 1946 году. Она окончила курсы по киноиндустрии, а в 1980 году выпустилась из Казахского педагогического института имени Абая. Актриса состояла в браке с народным артистом СССР и композитором Нургисом Тлендиевым, который умер в 1998 году.

У Тлендиевой осталась дочь — Динара Тлендиева. Дебют актрисы в кино состоялся в 1972 году. Она также снялась в картинах «Бойс, браг, девятого сына», «Прощаться не хочу».

Ранее мы писали, что в возрасте 87 лет умер известный хорватский музыкант Владимир Крпан.

Также сообщалось, что 69-летняя актриса Людмила Даньшина скончалась после дня рождения.