69-летняя актриса Людмила Даньшина умерла после дня рождения

В возрасте 69 лет умерла актриса, заслуженный работник культуры Ульяновской области Людмила Даньшина. 7 марта она отметила день рождения – 10 числа мастера сцены не стало.

О смерти сообщил Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, где Даньшина служила с 1982 года.

Причина смерти не называется. Прощание с актрисой пройдет в театре 12 марта.

В некрологе на сайте театра говорится, что Даньшина – выпускница Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Поступила туда в 21 год. По счастливой случайности актриса познакомилась с народным артистом РСФСР Леонидом Утесовым.

Когда мастер набирал в оркестр конферансье и фельетонистов, Даньшина отправилась на прослушивание. Утесов вынес вердикт: «Кажется, будет что-то любопытное». Даньшину приняли в коллектив. Год она гастролировала с государственным эстрадным оркестром РСФСР.

После смерти Утесова с подругой она решила пойти на пробы в «Сатирикон» к Константину Райкину, но тот принял только Даньшину. Месяц артистки взяли на раздумья – в итоге Людмила вернулась в Ульяновск, где поступила на службу в Ульяновский театр драмы. Там она прошла путь длиной более 40 лет, сыграла десятки комедийных ролей, которые ей особенно удавались, была любима зрителями.

«Она дарила со сцены улыбку и надежду до последних дней жизни», - отмечается в некрологе театра.

10 марта сообщалось о смерти поэта и автора гимна Санкт-Петербурга Олега Чупрова.