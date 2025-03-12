Ушел из жизни известный хорватский музыкант Владимир Крпан

Ушел из жизни известный югославский хорватский музыкант, пианист, педагог и профессор с мировым именем Владимир Крпан. Об этом пишет портал Porin.

Музыкант скончался на 88-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. Прощание с артистом прошло в загребском крематории.

Владимир Крпан появился на свет в 1938 году. Окончил Загребскую музыкальную академию, получил степень магистра в Риме, где позднее продолжил образование. Крпан основал фортепианный факультет в Музыкальной академии в Скопье, воспитав несколько поколений артистов. Приезжал с выступлениями в Россию, США, Северную и Южную Корею, стал автором телевизионного сериала, рассказывающего о фортепианной музыке в Хорватии. Дискография музыканта насчитывает не менее 35 виниловых пластинок и компакт-дисков.

Кроме того, покойный являлся участником проекта Trio Orlando и работал в дуэте со своей дочерью Катариной.

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