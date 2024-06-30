Стала первой женщиной, выигравшей соревнования дрэг-рейсеров в США: звезда «Уличных гонок» умерла в 33 года

В Соединенных Штатах скоропостижно ушла из жизни гонщица Лиззи Мьюзи. Ей было 33 года, передает «Российская газета». Она прославилась благодаря участию в нескольких проектах франшизы «Уличные гонки», в том числе в качестве главной героини.

О смерти девушки сообщил ее отец. Он опубликовал пост, посвященный дочери, в социальных сетях. Лиззи скончалась 27 июня в своем доме в Северной Каролине.

Долгое время Мьюзи боролась с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у гонщицы экстремально тяжелый рак груди. Процессом лечения она делилась с подписчиками в Сети.

В июне 2014 года Лиззи стала первой женщиной, выигравшей национальные соревнования дрэг-рейсеров US Drags. Кроме того, она выигрывала шоу Street Outlaws: No Prep Kings.

Ранее сообщалось о смерти японского актер Яна Согиля. Он скончался в одной из клиник Токио.