Скончалась ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

В городе Алатырь Чувашии ушла из жизни российская актриса и монахиня Любовь Стриженова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин.

Артистка скончалась в возрасте 82 лет. Причины и обстоятельства смерти женщины не раскрываются.

Напомним, Любовь Стриженова работала в МХАТ и вела передачу «Взрослым о детях» на Всесоюзном радио. Вдобавок она сыграла в фильмах «Вечный зов», «Стежки-дорожки», «Каникулы Кроша» и других.

В 2008 году артистка приняла решение кардинально изменить свою жизнь. Она стала монахиней Киево-Николаевского женского монастыря, получив имя Иудифь.

Сын монахини – известный актер Александр Стриженов, он же супруг актрисы Екатерины Стриженовой.

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