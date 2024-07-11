Звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль умерла в Техасе: известна причина

Умерла актриса из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика Шелли Дюваль. Женщине было 75 лет. Об этом сообщает зарубежный портал The Hollywood Reporter.

По данным источника, звезда ушла из жизни из-за осложнений, вызванных диабетом. Все произошло в ее доме в Бланко, штат Техас. Новость о смерти Шелли рассказал ее партнер Дэн Гилрой.

Роль в фильме «Сияние» принесла женщине большую популярность. Напомним, что в картине Стэнли Кубрика она сыграла жену главного героя Венди Торранс. Артисты даже попали в скандал, когда выяснилось, что режиссер заставлял Дюваль плакать по 12 часов ради нужных кадров на площадке. В итоге это сказалось на ее здоровье.

За свою карьеру актриса получила две премии «Эмми» и была отмечена, как лучшая актриса на Каннском кинофестивале (за картину «Три женщины» 1977 года).

Позже она перебралась в Техас и забросила съемки в кино. В 2016 году она сделала исключение и появилась в американском шоу Dr. Phil. Тогда звезда призналась, что у нее психологическое заболевание.

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