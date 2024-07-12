Умер в 74 года от рака создатель фильма «Колокол Чернобыля» Виктор Шабунин

В Москве умер один из создателей фильма «Колокол Чернобыля» и участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Шабунин. Ему было 74 года. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, причиной смерти почетного кинематографиста России стал рак в терминальной стадии. Он долгое время боролся с заболеванием, но так и не смог продлить себе жизнь. Шабунина нашли мертвым 10 июля в квартире на улице Климашкина.

Отмечается, что прощание с Виктором состоится 13 июля в 11:00 в храме Живоначальной Троицы на Дроболитейном переулке.

За свою карьеру Виктор Шабунин был удостоен множества наград, участвовал в создании фильмов «Виктор Астафьев. Нет мне ответа», «У меня есть тайна», «Чуда-а! Или Эхо Гайдара», «Тишина бесконечного города» и других.

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