Скончалась светская львица Афдера Франчетти, бывшая жена Генри Фонды

Ушла из жизни светская львица Афдера Франчетти, бывшая жена Генри Фонды. Об этом пишет Fanpage.

Франчетти умерла в возрасте 93 лет. Причина и обстоятельства смерти неизвестны. Похороны состоятся в Милане 24 марта.

Френчетти и Фонда состояли в браке с 1957 по 1961 год, она стала четвертой, предпоследней женой актриса. Их знакомство произошло благодаря Одри Хепберн на съемках в Италии «Войны и мира». Фонда там снялся в роли Пьера Безухова, а Хепберн — Наташи Ростовой.

Адфере на тот момент было около 25 лет — она была чуть старше дочери актера Джейн.

Позднее Франчетти снялась в нескольких кинопроектах, включая сериал «Великие люди Голливуда».

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