Умер звезда американских сериалов 2000-х, актер Марк Добис

Актер Марк Добис, запомнившийся по ролям в мыльных операх 2000-х, умер в возрасте 65 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Данеллене штата Нью-Джерси.

Добис скончался 11 марта. Причина смерти не уточняется. Печальную новость подтвердил его агент Алан Лочер. Он отметил, что артист был «по-настоящему хорошим парнем», с которым у него была особенная связь. Совершенно случайно Лочер переехал в дом по соседству с бывшей женой и детьми Марка, пишет Daily Mail.

Марк Добис родился 3 апреля 1959 года в Филадельфии. Его карьера в кино началась в 1997 году с появления в драматическом телесериале Fame LA. Наибольшую славу артист получил благодаря роли окружного прокурора и серийного убийцы в американском мыльном телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». Так он был приглашенной звездой в картинах: «Большой ремонт», «Профайлер», «Мелроуз Плейс», «Все любят Рэймонда», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Сабрина — маленькая ведьма», «Сплетница» и «Нэш Бриджес».

Центром Вселенной для Добиса были дети. Он вырастил двоих дочерей и сына вместе с бывшей женой Линдой Хилл. Также у артиста остались мама и братья.

Ранее умер актер Уингз Хаузер из «Доктора Хауса» и «Касла». Ему было 77 лет.