Скончалась продюсер Ронни Йескел, работавшая с Тарантино над «Криминальным чтивом»

Умерла американская продюсер, актриса и кастинг-директор Ронни Йескел. Об этом пишет издание Variety.

Продюсер скончалась в возрасте 76 лет в доме престарелых в Калифорнии после продолжительной борьбы с раком.

Ронни Йескел родилась и выросла в Нью-Джерси. После окончания университета она начала свою карьеру в шоу-бизнесе как ассистент режиссера в театре, позднее перешла на кастинг-подбор актеров. Ее приход в кино состоялся в первой половине 1980-х.

В качестве кастинг-директора она принимала участие в создании свыше ста проектов, включая такие картины, как «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

В качестве актрисы Йескел снялась в первом полнометражном фильме «Мистер Бин» с Роуэном Аткинсоном.

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