Канадский актер Жюльен Арнольд умер во время спектакля. О смерти артиста сообщает зарубежное издание CBC.

По информации источника, актер ушел из жизни 24 ноября во время вечернего спектакля. Зрители, среди которых были медики, пытались оказать ему помощь до приезда бригады врачей. Несмотря на совместные усилия, Жюльену не удалось спасти жизнь.

На данный момент причина смерти не уточняется.

Умерший был дипломированным режиссером и основателем театральной компании. Также он снялся в черной комедии «Медицинская академия».

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