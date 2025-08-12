Скончалась дома: названа причина смерти 48-летней актрисы Анны Кузнецовой

В окружении актрисы Анны Кузнецовой раскрыли причину смерти. Знакомый артистки сообщил, что у нее был рак.

Подробности узнал сайт aif.ru.

«У Анны была онкология. Она долго боролась с заболеванием, но рак оказался сильнее. Анна умерла дома», - сообщил источник.

Собеседник издания добавил, что будет проведено вскрытие. Оно установит точную причину смерти.

Дата похорон Кузнецовой пока неизвестна.

Напомним, актриса скончалась 11 августа. Она известна по фильмам «Тест на беременность», «Литейный». Последний фильм с Кузнецовой – «Теория больших денег» - вышел в 2022 году.

