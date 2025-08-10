«Страшно это писать, но это так»: Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на слова заместителя художественного руководителя Театра Наций Романа Должанского.

«Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — прокомментировал он.

Подробности трагедии пока не раскрываются. О смерти бывшего режиссера театра имени Евгения Вахтангова также сообщил его коллега Александр Молочный, художник Александр Шишкин-Хокусай и актриса Варвара Шмыкова.

«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.», — написала Шмыкова.

Юрий Бутусов родился 24 сентября в 1961 году в Гатчине. Он окончил ЛГИТМиК (ныне — Российский государственный институт сценических искусств) под руководством Геннадия Тростянецкого.

Юрий Николаевич в разные годы работал в ведущих театрах России, включая Театр Ленсовета, МХТ имени Чехова и Театр Наций. Бутусов прославился благодаря таким постановкам, как «Ричард III», «Чайка», «Макбет. Кино» и «Добрый человек из Сезуана». Работы режиссера отличались смелыми сценографическими решениями и глубоким психологизмом.

