В Новороссийске умер в 54 года боксер Евгений Петриченко

В Новороссийске умер профессиональный боксер Евгений Петриченко. Ему было 54 года.

Официальная причина смерти спортсмена не раскрывается. Также нет данных о том, где состоится церемония прощания и похороны.

Евгений Петриченко прославился после того, как в 17 лет выполнил норматив мастера спорта международного класса и стал чемпионом международного турнира в Венесуэле.

В 1990 году он одержал уверенную победу на первенстве СССР в Казахстане и в 1996 году стал кандидатом в сборную РФ на Олимпиаду в Атланте.

«Евгений Петриченко навсегда останется в памяти своих коллег, друзей и поклонников спорта как человек, который вдохновлял своим трудом, упорством и стремлением к победе», – говорится в некрологе Федерации бокса Новороссийска.

Ранее в США внезапно умер профессиональный рестлер из Нью-Йорка Винс Стил. Ему было 39 лет. Он скончался на ринге во время поединка. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ.