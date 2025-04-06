Нашли обугленное тело: артистка Малого театра умерла во время пожара

В Москве погибла при пожаре в шестиэтажном доме на улице Лесной актриса Малого театра Людмила Суворкина. Обугленное тело женщины обнаружили огнеборцы.

Пожар случился в трехкомнатной квартире, где проживала 74-летняя артистка, вечером 5 апреля. Соседи рассказали mk.ru, что Суворкина вела антисоциальный образ жизни.

Когда спасатели устранили возгорание площадью 20 кв. метров, они обнаружили тело Суворкиной. Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года. Артистка служила в театрах Тулы, Челябинска. С 1978 года — начала играть в Малом театре.

В конце 1960-х начала сниматься в кино. Получила известность, исполнив роль певицы Нины Челноковой в фильме «Центровой из поднебесья». Также появилась в картинах: «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».

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