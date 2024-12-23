Страдал хроническим заболеванием почек: кинорежиссер Шьям Бенегал умер в 90 лет
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Режиссер, который считается создателем индийского параллельного кино, Шьям Бенегал умер в Мумбаи. Ему было 90 лет. О кончине мастера сообщила журналистам его дочь Пиа Бенегал.
Женщина рассказала, что стало причиной смерти знаменитого отца. По ее словам, режиссер страдал хроническим заболеванием почек. В течение нескольких лет Бенегал боролся с заболеванием, однако справиться с ним ему не удалось.
Индийский кинорежиссер отпраздновал девятый десяток 14 декабря, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. В этот же день он сообщил, что работает над 2−3 новыми проектами, несмотря на болезнь.
Картины Бенегала были представлены зрителю и в России. На экраны выходили такие ленты, как «Противостояние», «Разные судьбы» и «Роковая любовь».
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