Итальянская пианистка Мария Типо умерла в возрасте 93 лет на руках у дочери

В Италии умерла профессор консерваторий Женевы и Флоренции, известная пианистка Мария Типо. Ей было 93 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что музыкант ушла из жизни на руках у дочери 10 февраля во Флоренции, сообщает La Nazione.

В 17 лет Мария Типо одержала победу в международном конкурсе пианистов в Женеве. В 1955 году записала первую пластинку после чего стала активно гастролировать по миру. А в конце 1950-х годов она дала в Северной Америке более 300 концертов.

Музыка Типо также занималась созданием саундтреков к сериалам. Ее композиция звучит в популярном телепроекте «Милые обманщицы».

В 1960-е и 1970-е годы преподавала в консерваториях Больцано и Флоренции, а с 1980-х годов в Женевской консерватории и Высшей школе музыки Фьезоле.

Мария Типо являлась кавалером Ордена искусств и литературы Франции. В 2021 году также получила премию президента за выдающиеся художественные заслуги.

Ранее в Северной Осетии во время концерта на глазах у дочери умерла руководитель оркестра ансамбля «Алан» Эльза Датиева. Прибывшие медики не смогли спасти артистку.