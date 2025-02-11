Умер на 62-м году жизни актер из «Форсажа» Питер Нэви Туиасосопо

Умер актер Питер Нэви Туиасосопо. Печальные новости сообщил его сын Маной Питер Туиасосопо в соцсетях. По его словам, звезды «Форсажа» не стало 11 февраля.

Сердце артиста остановилось в 3:16 в Финиксе, штат Аризона. Ему был 61 год. Маной Питер отметил, что причиной смерти стали осложнения, связанные с сердцем.

Сейчас сын погибшего получает много слов поддержки. В соцсетях он поблагодарил всех неравнодушных и поклонников творчества отца. Он заверил — Питер Нэви Туиасосопо прожил яркую и счастливую жизнь и оставил после себя наследие любви и доброты.

Отметим, что актер сыграл во многих популярных проектах. Зрители могли его видеть в «Форсаже», «Бэтмене и Робине», «Царе скорпионов». Одну из последних ролей он сыграл в комедийном сериале «Новенькая».

Ранее умер оператор фильма «Анискин и Фантомас» Анатолий Буравчиков. Ему было 87 лет. Причина смерти не уточняется.