Ушла из жизни актриса Лесли Чарльсон, игравшая в сериалах «Главный госпиталь» и «Друзья»

Ушла из жизни американская актриса Лесли Чарльсон, сыгравшая в таких сериалах, как «Главный госпиталь» и «Друзья». Об этом пишет издание Deadline.

Артистка скончалась накануне, 12 января. На момент смерти Чарльсон было 79 лет. Причина и обстоятельства кончины не раскрываются.

«С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моей дорогой подруги и коллеги. Ее непреходящее наследие насчитывает почти 50 лет только в “Главном госпитале”, и так же, как [ее героиня] Моника была душой семьи Куотермейн, Лесли была любимым матриархом всего актерского состава и съемочной группы», - цитирует Deadline исполнительного продюсера «Главного госпиталя» Фрэнка Валентини.

Лесли Чарльсон начала свою карьеру в мыльных операх в начале 1960-х. Артистка снималась в таких проектах, как «Доктор Маркус Уэлби», «Счастливые дни» и «Друзья».

Наибольшую известность Лесли Чарльсон принесла роль доктора Моники Куартермайн в сериале «Главный госпиталь», где она снималась с 1977 года.

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