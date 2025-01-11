В Москве умер в возрасте 79 лет искусствовед Леонид Бажанов

Умер искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов. Ему было 79 лет.

Официальная причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Однако известно, что в последнее время искусствовед болел и даже лежал в реанимации.

О дате и месте прощания информации пока нет.

О том, что Леонид Бажанов ушел из жизни, сообщила агентству ТАСС художник Диана Мачулина.

«Я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России. Он развивал региональные центры и думал о том, что искусство нужно во всей стране, а не только в столицах», — сказала она, комментируя смерть Бажанова.

В 1973 году Леонид Бажанов окончил отделение истории и теории искусства МГУ им. Ломоносова. После получения диплома работал в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеях Московского Кремля.

Основал творческое объединение «Эрмитаж» и Центр современного искусства на улице Большая Якиманка в Москве.

С 1992 по 1997 год Леонид Бажанов возглавлял отдел изобразительного искусства министерства культуры РФ.

Ранее в Таллине умер советский и эстонский актер Маргус Оопкауп. Ему было 65 лет. Официальная причина смерти артиста не разглашается. Однако известно, что он страдал от парализующего артрита ног. Кроме того, на фоне заболевания у Оопкаупа развилась депрессия.