Скандальная «звездная» топ-блогерша умерла в 36 лет

Ушла из жизни топ-блогерша с миллионами просмотров Кайл Мариса Рот, которая специализировалась на противоречивых сплетнях о жизни звезд. Об этом пишет New York Post со ссылкой на родственников скончавшейся.

Как призналась сестра блогерши, Кайл скончалась на прошлой неделе. При этом девушка уточнила, что ей неизвестны детали смерти 36-летней родственницы.

Мать блогерши подтвердила информацию о смерти дочери, однако предпочла пока не раскрывать подробности случившегося.

В соцсетях начали появляться соболезнования от фанатов и звезд.

Ранее мы писали о смерти 64-летнего актера из фильма «На игле» Винсента Фрилла.

Также сообщалось, что скончался 81-летний индийский «король ремейков» Дваракиш, сыгравший в 135 фильмах. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.