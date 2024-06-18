Шутившая про рак легких актриса умерла от этой же болезни в 58 лет

Комедийная актриса из Польши Мажена Кипель-Штука умерла от рака легких в 58 лет. Известно, что ранее она неоднократно шутила по поводу этой же болезни, когда еще не знала диагноз. Об этом сообщает издание Goniec.

Звезда ситкома «Дело Кепски» была заядлой курильщицей и тратила по три пачки в день.

«У меня дома сигареты повсюду, у меня может закончиться хлеб, но сигареты – никогда», – рассказывала она.

Знакомые знаменитости вспоминают, что она шутила над своей зависимостью и говорила, что если ей суждено умереть, то от рака легких.

При этом о серьезной болезни она узнала слишком поздно, у актрисы была запущенная стадия, которую никак нельзя было вылечить. Свои последние дни женщина провела в хосписе. На церемонии прощания объявили сбор средств в помощь данному учреждению. Тело решили кремировать.

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