Шоумен и рестлер Bad Bones неожиданно умер в 40 лет

Умер известный шоумен и рестлер Bad Bones, настоящее имя которого Джон Клингер. Его уход из жизни стал для близких и поклонников неожиданностью, так как ему было всего 40 лет. Об этом сообщает сайт WWFOldSchool.

Подробности кончины спортсмена пока не уточняются. Также не названа причина его смерти.

К слову, Джон был одним из самых известных рестлеров международного уровня. После дебюта в 2004 году он смог одержать большое количество побед и за это получил несколько титулов. Также Клингер был чемпионом Европы в тяжелом весе по версии wXw.

Ранее умер барабанщик Lydia's Castle Джон Высоцкий. У него отказала печень, и в 54 года он скончался.

Также недавно стало известно о смерти певца Фрэнка Айфилда, который сотрудничал с группой The Beatles. Сообщалось, что музыкант ушел из жизни во сне. Однако причина не озвучивалась.