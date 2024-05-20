В США умер из-за отказа печени барабанщик Lydia's Castle Джон Высоцкий

Барабанщик американской группы Lydia's Castle Джон Высоцкий умер на 54-м году жизни. Причиной смерти стал отказ печени.

Музыкант ушел из жизни 18 мая, однако известно об этом стало только сейчас. В настоящее время нет информации о том, когда состоится прощание и где будет похоронен Высоцкий.

В некрологе, опубликованном в издании Maisoncarne, говорится, что он ушел из жизни в окружении семьи и друзей.

Музыкальная карьера Джона Высоцкого началась в 1995 году, когда он основал группу Staind в Спрингфилде, штат Массачусетс. Высоцкий покинул коллектив в 2011 году без объяснения причин. После он стал участником группы Lydia's Castle.

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