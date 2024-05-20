Умер в 86 лет певец Фрэнк Айфилд, стоявший у истоков The Beatles

Умер певец Фрэнк Айфилд. Ему было 86 лет. Об этом сообщает издание Metro, ссылаясь на заявление историка музыки и журналиста Гленна Бейкера.

Причина смерти артиста не уточняется. Известно, что Фрэнк умер во сне 18 мая. Других подробностей последних дней жизни музыканта пока нет.

Отметим, что Айфилда к творчеству тянуло с детства. Уже в 13 лет он начал самостоятельно учиться играть на гитаре и писать песни. Повзрослев, он превратил увлечение в профессию и стал одним из самых известных исполнителей Австралии, Новой Зеландии и Тасмании.

Популярен музыкант был и в Великобритании. После переезда в Лондон он сотрудничал с группой The Beatles.

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