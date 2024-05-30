SHOT: состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось 2 недели назад

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось 2 недели назад. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2019 году стало известно, что у актрисы выявили рак мозга. Недуг обнаружили после родов Анастасии. Примечательно, что дочь Мила от Петра Чернышева родилась с помощью ЭКО. После новости о болезни Заворотнюк перестала выходить в свет и отказалась от соцсетей.

Как утверждает источник, состояние Анастасии ухудшилось 2 недели назад. Из-за этого дочь Заворотнюк экстренно вылетела из ОАЭ в Россию.

Подробности о смерти Анастасии Заворотнюк читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Заворотнюк отреагировала на смерть звездной мамы. Анна Заворотнюк рассказала, как узнала о семейной трагедии.