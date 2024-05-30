Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, 5 лет страдавшая от рака головного мозга

Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заовротнюк. В течение пяти лет актриса боролась со страшным заболеванием – раком головного мозга. Но победить недуг у нее все же не получилось.

Печальные новости сообщили на официальном аккаунте знаменитости в социальной сети. Публикация была сделана 30 мая.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью ушла после продолжительной и тяжелой болезни наша Настя», - сказано в посте.

Близкие Заворотнюк поблагодарили каждого поклонника, кто все эти годы переживал за здоровье актрисы. И подчеркнули, что она до последнего чувствовала эту поддержку.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Напомним, что диагноз Анастасии поставили 2019 году. После этого она перестала появляться на публике. Рядом со звездой были дочери, мать, а также муж-фигурист Петр Чернышев. Именно он оплачивал больничные счета супруги.

Ранее умер звезда фильмов «Курьер на Восток» и «Наследники» Валерий Музыка.