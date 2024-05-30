Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, 5 лет страдавшая от рака головного мозга
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Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заовротнюк. В течение пяти лет актриса боролась со страшным заболеванием – раком головного мозга. Но победить недуг у нее все же не получилось.
Печальные новости сообщили на официальном аккаунте знаменитости в социальной сети. Публикация была сделана 30 мая.
«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью ушла после продолжительной и тяжелой болезни наша Настя», - сказано в посте.
Близкие Заворотнюк поблагодарили каждого поклонника, кто все эти годы переживал за здоровье актрисы. И подчеркнули, что она до последнего чувствовала эту поддержку.
О месте и времени прощания будет сообщено позже.
Напомним, что диагноз Анастасии поставили 2019 году. После этого она перестала появляться на публике. Рядом со звездой были дочери, мать, а также муж-фигурист Петр Чернышев. Именно он оплачивал больничные счета супруги.
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