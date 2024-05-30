«Моя душа всегда с тобой»: дочь Заворотнюк отреагировала на смерть звездной мамы

28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как узнала о смерти звездной мамы. Анна Заворотнюк прокомментировала семейную трагедию в личном блоге.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии. Актриса долгое время боролась с раком мозга, однако недуг оказался сильнее. По словам Анны, ей позвонили вчера и сообщили о кончине родственницы.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя счастливой, любящей, невероятной. Моя душа всегда с тобой», — высказалась Анна.

Также Заворотнюк показала архивное фото с мамой, сделанное 8 лет назад. Тогда звездное семейство попало под дождь и укрывалось от непогоды под деревом.

Подробности о смерти Анастасии Заворотнюк читайте в этой новости.