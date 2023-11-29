SHOT: следствие исключает версию убийства экс-избранника Волочковой Кузнецова

Следствие исключает версию убийства экс-избранника Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в момент смерти Сергей находился в камере один. Его тело обнаружил другой арестант 28 ноября 2023 года в 13:30. Отмечается, что Кузнецов скончался за два часа до этого. На данный момент следователи изучают кадры с камер в изоляторе.

Напомним, что Сергей попал в СИЗО после того, как он избил свою жену. После произошедшего Анастасия Кондрачук находилась в коме. Однако, восстановившись, она заявила, что простила супруга и попросила его выпустить из СИЗО. Подробности смотрите в этой статье.

Ранее мы писали о том, что тело бывшего Волочковой, совершившего суицид в СИЗО, перевезли в морг в Царицыно.