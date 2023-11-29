Тело бывшего жениха Волочковой, совершившего суицид в СИЗО, перевезли в морг: жена продолжает отрицать смерть

Информация о том, что бывший жених балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой, подтвердилась. Адвокат жены погибшего хоть и отрицал смерть, но потом с уверенностью заявил, что банщика больше нет в живых. Не верит до сих пор только сама супруга, которая даже не поехала в морг, куда перевезли тело ее мужа. Об этом сообщает aif.ru.

Анастасия Кондрачук рассказала, что приехала в СИЗО, когда стало известно о суициде, но долгое время ей ничего не поясняли, а потом к ней вышел «некий гражданин в форме» и заявил, что ее мужа увезли в морг.

«В Царицыно! А я в центральном округе нахожусь! Почему его тело находится там?! Нет ни справки, ничего! Я не верю, что Сережа мог совершить суицид! Как говорится: нет тела, нет дела!» - высказалась женщина.

Впрочем, адвокат Анастасии считает, что у нее просто сейчас стадия отрицания. Он признался, что сам до последнего не верил в произошедшее, но благодаря достоверным источникам теперь знает печальную правду.

Напомним, что в СИЗО Кузнецов был доставлен после того, как избил супругу. Однако та его довольно быстро простила и пыталась вызволить мужа все это время.

Ранее Анастасия Волочкова озвучила возможную причину смерти экс-бойфренда Кузнецова в СИЗО.