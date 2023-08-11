Жена экс-избранника Волочковой попросила выпустить из СИЗО избившего ее мужа

Жена экс-избранника Анастасии Волочковой попросила выпустить из СИЗО избившего ее мужа. Об этом сообщает издание StarHit.

В беседе с журналистами Анастасия Кондрачук заявила, что давно простила супруга. Вот почему она просит оправдать избранника и надеется на его скорое возвращение в семью.

«Мы с ним готовы продолжать семейную жизнь. Мы очень любим друг друга», — поделилась откровением Анастасия.

Напомним, в мае 2023 года Сергей Кузнецов избил свою жену. После этого пострадавшая написала на него заявление в полицию. На данный момент Кузнецов находится в СИЗО в ожидании приговора.

К слову, балерина Анастасия Волочкова неоднократно комментировала ситуацию с ее экс-избранником. По словам знаменитости, ранее Сергей никогда не поднимал руку на женщину.

Напомним, что Басманный суд продлил арест Сергею Кузнецову на месяц после жестокого избиения жены. Подробности смотрите в этой статье.

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