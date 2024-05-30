SHOT: Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом и братом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, организацией похорон Заворотнюк занимается ее сын Майкл. Семья актрисы решила, что отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в поселке Крекшино. Анастасия обретет покой на Анкудиновском кладбище. В 2014 году актриса похоронила там отца Юрия. Также на этом кладбище покоятся брат Анастасии и его жена.

Ранее первый муж Анастасии Заворотнюк заявил, что приедет на похороны актрисы. Олаф Шварцкопф считает экс-возлюбленную важным человеком в своей жизни. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Лужина отреагировала на смерть Анастасии Заворотнюк словами «кончились мучения».