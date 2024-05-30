«Кончились ее мучения»: Лариса Лужина отреагировала на смерть Заворотнюк

Лариса Лужина отреагировала на смерть Анастасии Заворотнюк словами «кончились мучения». Об этом сообщает 360.ru.

30 мая 2024 года стало известно о смерти 53-летней Анастасии Заворотнюк. Актриса долгое время боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. Лариса Лужина призналась, что никогда не работала с коллегой. При этом она считает, что Заворотнюк многое сделала «для нашего зрителя».

«Ее запомнят как «прекрасную няню», хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… Она промучилась, и, наверное, уже кончились ее мучения», — высказалась Лужина.

Ранее Татьяна Навка рассказала о поддержке мужа Анастасии Заворотнюк после ее смерти. Фигуристка назвала актрису невероятной женщиной, замечательной женой и любимицей зрителей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что украинские СМИ обвинили умершую Анастасию Заворотнюк в унижении Мариуполя.