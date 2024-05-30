Первый муж Анастасии Заворотнюк заявил, что приедет на похороны актрисы. Олаф Шварцкопф отреагировал на смерть Анастасии в беседе с PROZVEZD.

30 мая 2024 года стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк. 5 лет назад у актрисы выявили рак мозга. Первый муж Анастасии заявил, что хотел бы проститься с ней. Олаф считает актрису важным человеком в своей жизни. Мужчина не скрывает, что ему тяжело говорить про смерть экс-возлюбленной.

«Мне пока очень сложно говорить. Я знал, что у нее тяжелое заболевание, знал, что она борется за жизнь. Хоть мы и давно развелись, но я безумно уважал ее, ценил то время, которое мы провели вместе», — высказался Олаф.

Первый муж Заворотнюк вспомнил про других звезд, умерших от рака за два года. Он отметил, что Анастасия, в отличие от многих, боролась за жизнь 5 лет. По мнению Олафа, актриса является примером для восхищения.

Ранее Лариса Лужина отреагировала на смерть Заворотнюк словами «кончились мучения». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что украинский певец высмеял смерть Анастасии Заворотнюк и столкнулся с критикой.