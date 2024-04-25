Сердце остановилось по дороге в больницу: умер бывший вице-премьер Таджикистана Поносов

Умер бывший вице-премьер Таджикистана Юрий Поносов. Его сердце остановилось в Москве по дороге в больницу. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации источника, экс-главе управления делами Госстроя России стало плохо 20 апреля. Он вызвал бригаду скорой помощи, и врачи приняли решение о госпитализации. Но до клиники Поносов так и не доехал. Предварительной причиной смерти была названа сердечно-сосудистая недостаточность.

Отметим, что в Россию Юрий Поносов переехал в 1998 году. До этого он активно строил карьеру в Таджикистане. Он занимал пост министра строительства Таджикской ССР, а также два года был председателем местного правительства Душанбе и первым вице-премьером. Последние годы жизни политик жил в Москве.

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