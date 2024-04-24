Умерла полуфиналистка «Мисс Мира» Диведжа Смит

Умерла полуфиналистка «Мисс Мира» Дивержа Смит. На протяжении долгого времени девушка боролась с раком, но победить болезнь ей так и не удалось. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на заявление организаторов конкурса красоты.

В состязаниях между молодыми девушками Дивержа участвовала много лет. В 2005 году она удостоилась титула «Мисс Мира Южная Африка», а также после стала полуфиналисткой «Мисс Мира».

«Диведжа всегда поражала нас своим благородством, талантом и добротой души. Она была не только смелой и стойкой женщиной, но и прекрасным примером для всех», - отметили организаторы конкурса.

Свой диагноз Смит не скрывала. Даже когда в январе ее состояние стало критическим, она не утаила это от поклонников. Девушка признавалась, что рассчитывала прожить еще хотя бы год. Но ушла из жизни гораздо раньше.

К слову, большую поддержку Диверже оказывали не только фанаты, но и близкие. У нее осталась маленькая дочь, которой в этом году исполнилось шесть лет.

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