«Сердце не выдержало»: объявлена причина смерти актера Виктора Раду

Актер Виктор Раду, известный по роли в фильме «Ликвидация», умер из-за проблем с сердцем. Соответствующее сообщение запустили в Одесском ТЮЗе.

На него обратила внимание Газета.Ru.

«Сердце не выдержало», - приводит издание сообщение театра.

В некрологе отмечается, что Раду был «идеальным партнером по сцене» и «очень светлым человеком».

Напомним, актер умер в 67 лет. Его не стало 14 февраля. Информации о дате и месте прощания нет.

За карьеру Раду снялся в 30 фильмах и сериалах. Среди известных его работ картины «Дежавю», «Ликвидация», «Капитанша-2». В 2020 году он снялся в последней картине «Прозрение».

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