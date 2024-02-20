«Сердце не выдержало»: объявлена причина смерти актера Виктора Раду
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Актер Виктор Раду, известный по роли в фильме «Ликвидация», умер из-за проблем с сердцем. Соответствующее сообщение запустили в Одесском ТЮЗе.
На него обратила внимание Газета.Ru.
«Сердце не выдержало», - приводит издание сообщение театра.
В некрологе отмечается, что Раду был «идеальным партнером по сцене» и «очень светлым человеком».
Напомним, актер умер в 67 лет. Его не стало 14 февраля. Информации о дате и месте прощания нет.
За карьеру Раду снялся в 30 фильмах и сериалах. Среди известных его работ картины «Дежавю», «Ликвидация», «Капитанша-2». В 2020 году он снялся в последней картине «Прозрение».
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